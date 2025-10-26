Смотреть онлайн Serdivan Bld (W) - Измит Спор (жен) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye 2nd League Women: Serdivan Bld (W) — Измит Спор (жен) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .