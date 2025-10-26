Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Mississippi (W) - Texas A&M (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: Mississippi (W)Texas A&M (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
NCAA Matches Women
Mississippi (W)
Завершен
23:25 23:25 14:24
0 : 3
26 октября 2025
Texas A&M (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mississippi (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mississippi (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Texas A&M (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Texas A&M (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Texas A&M (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Texas A&M (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mississippi (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mississippi (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mississippi (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Texas A&M (W) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Texas A&M (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Texas A&M (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Texas A&M (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Texas A&M (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Mississippi (W) — Texas A&M (W)

Команда Mississippi (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Texas A&M (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.

