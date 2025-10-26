26.10.2025
Смотреть онлайн Wadi Al-Urdun - Fouara 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иордания — Jordan Division 2: Wadi Al-Urdun — Fouara . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Jordan Division 2
Завершен
23:25 21:25 20:25
23:25 21:25 20:25
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Fouara первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Wadi Al-Urdun первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Wadi Al-Urdun первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Wadi Al-Urdun первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Fouara со счетом 23-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Fouara первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Fouara первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Fouara первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Fouara первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Fouara со счетом 21-25
Сет 3. Команда Wadi Al-Urdun первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Wadi Al-Urdun первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Wadi Al-Urdun первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fouara первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Wadi Al-Urdun — Fouara
Комментарии к матчу