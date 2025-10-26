26.10.2025
Смотреть онлайн Вилаконденсе - Atletico Clube De Albufeira 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal A2: Вилаконденсе — Atletico Clube De Albufeira . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Portugal A2
Завершен
25:15 25:12 29:27
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Вилаконденсе первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Вилаконденсе первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вилаконденсе первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вилаконденсе первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Вилаконденсе со счетом 25-15
Сет 2. Команда Вилаконденсе первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Вилаконденсе первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вилаконденсе первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Вилаконденсе первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Вилаконденсе со счетом 25-12
Сет 3. Команда Вилаконденсе первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Вилаконденсе первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Вилаконденсе первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Atletico Clube De Albufeira первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Вилаконденсе — Atletico Clube De Albufeira
Комментарии к матчу