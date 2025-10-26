Смотреть онлайн NRG VC Geel (W) - Tchalou Volley (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии - Женщины: NRG VC Geel (W) — Tchalou Volley (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
14:25 19:25 21:25
Превью матча NRG VC Geel (W) — Tchalou Volley (W)
Команда NRG VC Geel (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Tchalou Volley (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.