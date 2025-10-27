Смотреть онлайн SJ de Carrasco B (W) - SJ de Carrasco A (Ж) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: SJ de Carrasco B (W) — SJ de Carrasco A (Ж) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
22:25 15:25 25:23 25:14 11:15
Превью матча SJ de Carrasco B (W) — SJ de Carrasco A (Ж)
Команда SJ de Carrasco B (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды SJ de Carrasco A (Ж), в том матче победу одержали гостьи.