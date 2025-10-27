Превью матча SJ de Carrasco B (W) — SJ de Carrasco A (Ж)

Команда SJ de Carrasco B (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды SJ de Carrasco A (Ж), в том матче победу одержали гостьи.