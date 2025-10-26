Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хаасроде Левен - Аксис Шэнкс Гуйбертин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии: Хаасроде ЛевенАксис Шэнкс Гуйбертин . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Бельгии
Хаасроде Левен
Завершен
25:19 25:22 22:25 25:18
3 : 1
26 октября 2025
Аксис Шэнкс Гуйбертин
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Хаасроде Левен со счетом 25-19
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хаасроде Левен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хаасроде Левен первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Хаасроде Левен со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хаасроде Левен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Аксис Шэнкс Гуйбертин первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Аксис Шэнкс Гуйбертин со счетом 22-25
Сет 4. Команда Хаасроде Левен первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Хаасроде Левен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Хаасроде Левен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Хаасроде Левен первая набрала 20 очков

Превью матча Хаасроде Левен — Аксис Шэнкс Гуйбертин

Команда Хаасроде Левен в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

