27.10.2025

Смотреть онлайн Богемиос Х (Ж) - Enfoque (W) 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Богемиос Х (Ж)Enfoque (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол
Богемиос Х (Ж)
Завершен
18:25 23:25 25:19 13:25
1 : 3
27 октября 2025
Enfoque (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Enfoque (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Bohemios (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Bohemios (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Bohemios (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Bohemios (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Enfoque (W) со счетом 23-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Bohemios (W) со счетом 25-19
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Enfoque (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Богемиос Х (Ж) — Enfoque (W)

Команда Богемиос Х (Ж) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Enfoque (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.

