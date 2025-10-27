Превью матча Богемиос Х (Ж) — Enfoque (W)

Команда Богемиос Х (Ж) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Enfoque (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.