Превью матча Defensor De Maldonado (W) — Nautico (W)

Команда Defensor De Maldonado (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Nautico (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.