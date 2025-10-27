Смотреть онлайн Defensor De Maldonado (W) - Nautico (W) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Defensor De Maldonado (W) — Nautico (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
25:11 25:14 25:20
Превью матча Defensor De Maldonado (W) — Nautico (W)
Команда Defensor De Maldonado (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Nautico (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.