26.10.2025
Смотреть онлайн Oldenborg Idretsselskab - Uisi 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия - 1-й дивизион: Oldenborg Idretsselskab — Uisi . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Норвегия - 1-й дивизион
Завершен
26:24 20:25 18:25 21:25
26:24 20:25 18:25 21:25
1 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда UiSI первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда UiSI первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Oldenborg Idretsselskab первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Oldenborg Idretsselskab первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Oldenborg Idretsselskab со счетом 26-24
Сет 2. Команда UiSI первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда UiSI первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда UiSI первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда UiSI первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда UiSI со счетом 20-25
Сет 3. Команда Oldenborg Idretsselskab первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда UiSI первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда UiSI первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда UiSI первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда UiSI со счетом 18-25
Сет 4. Команда Oldenborg Idretsselskab первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда UiSI первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда UiSI первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Oldenborg Idretsselskab первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Oldenborg Idretsselskab — Uisi
История последних встреч
Oldenborg Idretsselskab
Uisi
1 победа
0 побед
100%
0%
08.11.2025
Uisi
1:3
Oldenborg Idretsselskab
Комментарии к матчу