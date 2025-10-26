26.10.2025
Смотреть онлайн Лиссабон - КН Гинастика 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal A2: Лиссабон — КН Гинастика . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:46 по московскому времени .
МСК
Portugal A2
Завершен
20:25 17:25 18:24
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КН Гинастика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда КН Гинастика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КН Гинастика первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда КН Гинастика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда КН Гинастика со счетом 20-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда КН Гинастика первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КН Гинастика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КН Гинастика первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда КН Гинастика первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда КН Гинастика со счетом 17-25
Сет 3. Команда КН Гинастика первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КН Гинастика первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда КН Гинастика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КН Гинастика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
