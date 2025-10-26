Смотреть онлайн Emlichheim (W) - Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — DVV Cup, Women: Emlichheim (W) — Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
25:20 25:14 24:18
Превью матча Emlichheim (W) — Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж)
Команда Emlichheim (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.