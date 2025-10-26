26.10.2025
Смотреть онлайн Руинас - ВК Виана 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal A2: Руинас — ВК Виана . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ВК Виана/Casa Peixoto со счетом 13-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Associacao Руинас Volei Clube первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Associacao Руинас Volei Clube первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Associacao Руинас Volei Clube первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ВК Виана/Casa Peixoto со счетом 24-26
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 20 очков
Превью матча Руинас — ВК Виана
Комментарии к матчу