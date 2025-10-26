Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Руинас - ВК Виана 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияPortugal A2: РуинасВК Виана . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Portugal A2
Руинас
Завершен
13:25 24:26 19:25
0 : 3
26 октября 2025
ВК Виана
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ВК Виана/Casa Peixoto со счетом 13-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Associacao Руинас Volei Clube первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Associacao Руинас Volei Clube первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Associacao Руинас Volei Clube первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ВК Виана/Casa Peixoto со счетом 24-26
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Виана/Casa Peixoto первая набрала 20 очков

Превью матча Руинас — ВК Виана

