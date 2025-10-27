Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Pinheiros U19 (W) - Centro Olimpico U19 (W) 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Pinheiros U19 (W)Centro Olimpico U19 (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Pinheiros U19 (W)
Завершен
25:20 25:7 25:17
3 : 0
27 октября 2025
Centro Olimpico U19 (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Pinheiros U19 (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Pinheiros U19 (W) со счетом 25-7
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Pinheiros U19 (W) — Centro Olimpico U19 (W)

Команда Pinheiros U19 (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 0 матчей. Команда Centro Olimpico U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Centro Olimpico U19 (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Pinheiros U19 (W)
Pinheiros U19 (W)
Centro Olimpico U19 (W)
Pinheiros U19 (W)
2 побед
0 побед
100%
0%
24.10.2025
Centro Olimpico U19 (W)
Centro Olimpico U19 (W)
0:3
Pinheiros U19 (W)
Pinheiros U19 (W)
Обзор
14.10.2025
Pinheiros U19 (W)
Pinheiros U19 (W)
3:0
Centro Olimpico U19 (W)
Centro Olimpico U19 (W)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жальгирис Жальгирис
20 Ноября
22:45
Питерборо Питерборо
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
20 Ноября
23:00
Молтени А / Себальос О Молтени А / Себальос О
Кевин Кравец/Тим Пютц Кевин Кравец/Тим Пютц
20 Ноября
23:00
Франциско Черундоло Франциско Черундоло
Александр Зверев Александр Зверев
20 Ноября
21:45