Смотреть онлайн Pinheiros U19 (W) - Centro Olimpico U19 (W) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Pinheiros U19 (W) — Centro Olimpico U19 (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
25:20 25:7 25:17
Превью матча Pinheiros U19 (W) — Centro Olimpico U19 (W)
Команда Pinheiros U19 (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 0 матчей. Команда Centro Olimpico U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Centro Olimpico U19 (W), в том матче победу одержали гостьи.