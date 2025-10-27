Превью матча Pinheiros U19 (W) — Centro Olimpico U19 (W)

Команда Pinheiros U19 (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 0 матчей. Команда Centro Olimpico U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Centro Olimpico U19 (W), в том матче победу одержали гостьи.