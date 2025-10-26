Смотреть онлайн VBK Solna (W) - Norsjo (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Sweden Div.1 Women: VBK Solna (W) — Norsjo (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
25:23 18:25 26:24 24:20
Превью матча VBK Solna (W) — Norsjo (W)
Команда VBK Solna (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Norsjo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.