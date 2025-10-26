26.10.2025
Смотреть онлайн Железничар - OK Zrinski Nustar 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Первая Лига, Мужчины: Железничар — OK Zrinski Nustar . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Первая Лига, Мужчины
Завершен
25:17 25:22 30:28
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Железничар первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Железничар первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Железничар первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Железничар первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Железничар со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 2. Команда Железничар первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Железничар первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Железничар первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Железничар со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Железничар первая набрала 20 очков
Тайм-аут
