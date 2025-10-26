26.10.2025
Смотреть онлайн CN Ginastica Women - Jose Moreira (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Волейбол. Португалия. A2 Женщины: CN Ginastica Women — Jose Moreira (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Португалия. A2 Женщины
Завершен
25:22 16:25 20:25 25:20 15:14
3 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CN Ginastica Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CN Ginastica Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CN Ginastica Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CN Ginastica Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CN Ginastica Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Jose Moreira (W) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jose Moreira (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Jose Moreira (W) со счетом 20-25
Сет 4. Команда CN Ginastica Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CN Ginastica Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда CN Ginastica Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CN Ginastica Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда CN Ginastica Women со счетом 25-20
Сет 5. Команда CN Ginastica Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда CN Ginastica Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда CN Ginastica Women первая набрала 15 очков
