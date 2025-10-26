26.10.2025
Смотреть онлайн Vilacondense (W) - GDC Gueifaes (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Португалия. A2 Женщины
Завершен
25:5 25:19 25:14
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Vilacondense (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vilacondense (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Vilacondense (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vilacondense (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Vilacondense (W) со счетом 25-5
Сет 2. Команда GDC Gueifaes (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Vilacondense (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Vilacondense (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Vilacondense (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Vilacondense (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Vilacondense (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vilacondense (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Vilacondense (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vilacondense (W) первая набрала 20 очков
