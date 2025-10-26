26.10.2025
Смотреть онлайн Ala Nun’Alvares Gondomar (W) - VC Viana (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Волейбол. Португалия. A2 Женщины: Ala Nun’Alvares Gondomar (W) — VC Viana (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Португалия. A2 Женщины
Завершен
22:25 9:25 22:25
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ala Nun’Alvares Gondomar (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ala Nun’Alvares Gondomar (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда VC Viana/Casa Peixoto (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда VC Viana/Casa Peixoto (W) со счетом 9-25
Сет 3. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ala Nun’Alvares Gondomar (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда VC Viana/Casa Peixoto (W) первая набрала 20 очков
