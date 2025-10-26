Смотреть онлайн Bigbank Tartu (W) - Tallinna Ulikool (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония Мейстрилига - Женщины: Bigbank Tartu (W) — Tallinna Ulikool (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
25:14 25:21 22:25 25:17
Превью матча Bigbank Tartu (W) — Tallinna Ulikool (W)
Команда Bigbank Tartu (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Tallinna Ulikool (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.