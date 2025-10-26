26.10.2025
Смотреть онлайн BKVC Reds (W) - Swieqi Phoenix NIUM (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malta MVA League Women: BKVC Reds (W) — Swieqi Phoenix NIUM (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Malta MVA League Women
Завершен
16:25 15:25 25:23 19:25
16:25 15:25 25:23 19:25
1 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Swieqi Phoenix NIUM (W) со счетом 16-25
Сет 2. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Swieqi Phoenix NIUM (W) со счетом 15-25
Сет 3. Команда BKVC Reds (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда BKVC Reds (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда BKVC Reds (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда BKVC Reds (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда BKVC Reds (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда BKVC Reds (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда BKVC Reds (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Swieqi Phoenix NIUM (W) первая набрала 20 очков
Превью матча BKVC Reds (W) — Swieqi Phoenix NIUM (W)
Комментарии к матчу