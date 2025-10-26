Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Denmark U19 - England U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Denmark U19England U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Матчи
Denmark U19
Завершен
25:23 25:22 25:19
3 : 0
26 октября 2025
England U19
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда England U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Denmark U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Denmark U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Denmark U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Denmark U19 со счетом 25-23
Сет 2. Команда Denmark U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда England U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Denmark U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Denmark U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Denmark U19 со счетом 25-22
Сет 3. Команда Denmark U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда England U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Denmark U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Denmark U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев

Превью матча Denmark U19 — England U19

Команда Denmark U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда England U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Denmark U19, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Denmark U19
Denmark U19
England U19
Denmark U19
1 победа
0 побед
100%
0%
24.10.2025
Denmark U19
Denmark U19
3:1
England U19
England U19
Обзор
