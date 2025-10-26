Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи : Denmark U19 — England U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Denmark U19 — England U19

Команда Denmark U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда England U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Denmark U19, в том матче победу одержали хозяева.