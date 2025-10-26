Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women : Denmark U19 (W) — Faroe Islands U19 (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Denmark U19 (W) — Faroe Islands U19 (W)

Команда Denmark U19 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Faroe Islands U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Faroe Islands U19 (W), в том матче победу одержали гостьи.