27.10.2025

Смотреть онлайн Lagomar - Parada 6 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Clausura Primera: LagomarParada 6 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Clausura Primera
Lagomar
Завершен
25:18 25:22 21:25 25:20
3 : 1
27 октября 2025
Parada 6
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lagomar первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Lagomar первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lagomar со счетом 25-18
Сет 2. Команда Lagomar первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lagomar первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Lagomar первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lagomar первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Lagomar со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 3. Команда Parada 6 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Parada 6 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lagomar первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Parada 6 со счетом 21-25
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Lagomar — Parada 6

Команда Lagomar в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Parada 6, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Lagomar, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Lagomar
Lagomar
Parada 6
Lagomar
0 побед
2 побед
0%
100%
13.07.2025
Lagomar
Lagomar
1:3
Parada 6
Parada 6
Обзор
24.06.2025
Parada 6
Parada 6
3:2
Lagomar
Lagomar
Обзор
Комментарии к матчу
