Онлайн-трансляция матча турнира Uruguay Clausura Primera : Lagomar — Parada 6 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Lagomar — Parada 6

Команда Lagomar в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Parada 6, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Lagomar, в том матче победу одержали гостьи.