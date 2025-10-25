25.10.2025
Смотреть онлайн Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 - Velez Sarsfield B U21 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Inferiores U21: Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 — Velez Sarsfield B U21 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:55 по московскому времени .
МСК
Argentina Inferiores U21
Завершен
25:17 14:25 25:20 21:25 16:18
2 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 со счетом 25-17
Сет 2. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Velez Sarsfield B U21 со счетом 14-25
Сет 3. Команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 со счетом 25-20
Сет 4. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4 выиграла команда Velez Sarsfield B U21 со счетом 21-25
Сет 5. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 5. Команда Ассоц. по бенефитам госслужащих U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда Velez Sarsfield B U21 первая набрала 15 очков
