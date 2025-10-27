Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Clausura Primera Women : Бигуа (Ж) — Хуан Феррейра (Ж) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Бигуа (Ж) — Хуан Феррейра (Ж)

Команда Бигуа (Ж) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Хуан Феррейра (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Бигуа (Ж), в том матче победу одержали гостьи.