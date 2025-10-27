Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Бигуа (Ж) - Хуан Феррейра (Ж) 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Clausura Primera Women: Бигуа (Ж)Хуан Феррейра (Ж) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Clausura Primera Women
Бигуа (Ж)
Завершен
14:25 22:25 21:25
0 : 3
27 октября 2025
Хуан Феррейра (Ж)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хуан Феррейра (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хуан Феррейра (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Хуан Феррейра (Ж) со счетом 14-25
Сет 2. Команда Хуан Феррейра (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Хуан Феррейра (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Хуан Феррейра (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бигуа (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Хуан Феррейра (Ж) со счетом 22-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хуан Феррейра (Ж) первая набрала 20 очков

Превью матча Бигуа (Ж) — Хуан Феррейра (Ж)

Команда Бигуа (Ж) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Хуан Феррейра (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Бигуа (Ж), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Бигуа (Ж)
Бигуа (Ж)
Хуан Феррейра (Ж)
Бигуа (Ж)
0 побед
1 победа
0%
100%
09.11.2025
Бигуа (Ж)
Бигуа (Ж)
0:3
Хуан Феррейра (Ж)
Хуан Феррейра (Ж)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
Валенсия Валенсия
Црвена Звезда Црвена Звезда
21 Ноября
23:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
21 Ноября
21:30
Карпат Карпат
ТПС ТПС
21 Ноября
20:30
Олимпиакос Олимпиакос
Париж Париж
21 Ноября
22:15