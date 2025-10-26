Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Seattle (W) - Santa Clara (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Seattle (W)Santa Clara (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
Seattle (W)
Завершен
21:25 25:23 25:20 19:25 11:15
2 : 3
26 октября 2025
Santa Clara (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Santa Clara (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Seattle (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Seattle (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Seattle (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Santa Clara (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Seattle (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Seattle (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Seattle (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Seattle (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Seattle (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Seattle (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Santa Clara (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Santa Clara (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Seattle (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Seattle (W) со счетом 25-20
Сет 4. Команда Seattle (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Santa Clara (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Santa Clara (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Santa Clara (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Santa Clara (W) со счетом 19-25
Сет 5. Команда Santa Clara (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Santa Clara (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Santa Clara (W) первая набрала 15 очков

