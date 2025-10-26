Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Clausura Primera : Хуан Феррейра — CDV Juventud . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Хуан Феррейра — CDV Juventud

Команда Хуан Феррейра в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда CDV Juventud, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды CDV Juventud, в том матче победу одержали гостьи.