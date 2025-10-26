Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Хуан Феррейра - CDV Juventud 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Clausura Primera: Хуан ФеррейраCDV Juventud . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Clausura Primera
Хуан Феррейра
Завершен
25:15 25:17 25:22
3 : 0
26 октября 2025
CDV Juventud
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хуан Феррейра первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хуан Феррейра первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хуан Феррейра первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Хуан Феррейра первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Хуан Феррейра со счетом 25-15
Сет 2. Команда Хуан Феррейра первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CDV Juventud первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хуан Феррейра первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хуан Феррейра первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Хуан Феррейра со счетом 25-17
Сет 3. Команда Хуан Феррейра первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Хуан Феррейра первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хуан Феррейра первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хуан Феррейра первая набрала 20 очков

Превью матча Хуан Феррейра — CDV Juventud

Команда Хуан Феррейра в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда CDV Juventud, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды CDV Juventud, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Хуан Феррейра
Хуан Феррейра
CDV Juventud
Хуан Феррейра
1 победа
0 побед
100%
0%
21.09.2025
CDV Juventud
CDV Juventud
0:3
Хуан Феррейра
Хуан Феррейра
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15