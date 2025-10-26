26.10.2025
Смотреть онлайн Iava Voley Negro (W) - Malvin (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: Iava Voley Negro (W) — Malvin (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча Iava Voley Negro (W) — Malvin (W)
Комментарии к матчу