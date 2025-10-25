25.10.2025
Смотреть онлайн Saint Louis (W) - Fordham (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Saint Louis (W) — Fordham (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионаты НАСС - Женщины
Завершен
26:24 25:21 25:22
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Fordham (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Saint Louis (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Fordham (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Saint Louis (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Saint Louis (W) со счетом 26-24
Сет 2. Команда Fordham (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Fordham (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Saint Louis (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Saint Louis (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Saint Louis (W) со счетом 25-21
Сет 3. Команда Fordham (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Saint Louis (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fordham (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Saint Louis (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Saint Louis (W) — Fordham (W)
Комментарии к матчу