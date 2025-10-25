Сет 1. Команда Brown (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Brown (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Brown (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Brown (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Brown (W) со счетом 25-21
Сет 2. Команда Brown (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Yale (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Yale (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Yale (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Yale (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Yale (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Brown (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Brown (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Yale (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Yale (W) со счетом 23-25
Сет 4. Команда Yale (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Yale (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Brown (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Brown (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Brown (W) со счетом 25-22
Сет 5. Команда Yale (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Yale (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Brown (W) первая набрала 15 очков