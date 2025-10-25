25.10.2025
Смотреть онлайн Santa Cruz (W) - Castelo Branco Sport Clube (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Волейбол. Португалия. A2 Женщины: Santa Cruz (W) — Castelo Branco Sport Clube (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Португалия. A2 Женщины
Завершен
25:9 25:16 25:17
25:9 25:16 25:17
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Santa Cruz (W) со счетом 25-9
Сет 2. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Santa Cruz (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Castelo Branco Sport Clube (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Santa Cruz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Santa Cruz (W) — Castelo Branco Sport Clube (W)
История последних встреч
Santa Cruz (W)
Castelo Branco Sport Clube (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Santa Cruz (W)
3:0
Castelo Branco Sport Clube (W)
Комментарии к матчу