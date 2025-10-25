25.10.2025
Смотреть онлайн Провин Волли ТВ Хольц (Ж) - SV Lohhof (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Germany 2 South Women: Провин Волли ТВ Хольц (Ж) — SV Lohhof (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Germany 2 South Women
Завершен
17:25 24:26 25:23 20:25
1 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Провин Волли ТВ Хольц (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SV Lohhof (W) со счетом 17-25
Сет 2. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Провин Волли ТВ Хольц (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SV Lohhof (W) со счетом 24-26
Сет 3. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Провин Волли ТВ Хольц (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Провин Волли ТВ Хольц (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Провин Волли ТВ Хольц (Ж) со счетом 25-23
Сет 4. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда SV Lohhof (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
