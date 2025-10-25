25.10.2025
Смотреть онлайн Sollentuna C (W) - Norsjo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Sweden Div.1 Women: Sollentuna C (W) — Norsjo (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Sweden Div.1 Women
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Norsjo (W) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Norsjo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Norsjo (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Norsjo (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Norsjo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Norsjo (W) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Norsjo (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Norsjo (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Norsjo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Norsjo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Sollentuna C (W) — Norsjo (W)
История последних встреч
Sollentuna C (W)
Norsjo (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
18.10.2025
Norsjo (W)
3:1
Sollentuna C (W)
