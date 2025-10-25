25.10.2025
Смотреть онлайн Линдеман Альст - Topv. Antwerpen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии: Линдеман Альст — Topv. Antwerpen . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Бельгии
Завершен
25:20 25:21 24:15
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Antwerp первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Линдеман Альст первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Линдеман Альст первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Линдеман Альст первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Линдеман Альст со счетом 25-20
Тайм-аут
Сет 2. Команда Линдеман Альст первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Линдеман Альст первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Линдеман Альст первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Линдеман Альст первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Линдеман Альст со счетом 25-21
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 20 очков
