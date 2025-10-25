Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн TV 05 Waldgirmes (W) - Markkleeberg (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияDVV Cup, Women: TV 05 Waldgirmes (W)Markkleeberg (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
DVV Cup, Women
TV 05 Waldgirmes (W)
Завершен
21:25 25:17 25:16 25:17
3 : 1
25 октября 2025
Markkleeberg (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Markkleeberg (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Markkleeberg (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда TV 05 Waldgirmes (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Markkleeberg (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Markkleeberg (W) со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда TV 05 Waldgirmes (W) со счетом 25-17
Сет 3. Команда TV 05 Waldgirmes (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда TV 05 Waldgirmes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда TV 05 Waldgirmes (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда TV 05 Waldgirmes (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда TV 05 Waldgirmes (W) со счетом 25-16
Сет 4. Команда Markkleeberg (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Markkleeberg (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Markkleeberg (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда TV 05 Waldgirmes (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча TV 05 Waldgirmes (W) — Markkleeberg (W)

Команда TV 05 Waldgirmes (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.

