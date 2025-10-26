Смотреть онлайн Фалкенберг - Гётеборг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Дивизион 1: Фалкенберг — Гётеборг . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
25:23 22:25 25:22 21:25 6:14
Превью матча Фалкенберг — Гётеборг
Команда Фалкенберг в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Гётеборг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.