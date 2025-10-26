26.10.2025
Смотреть онлайн Modena (W) - Altino (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2 - Женщины: Modena (W) — Altino (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Италия A2 - Женщины
Завершен
18:25 25:20 23:25 19:24
1 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Altino (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Altino (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Altino (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Altino (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Altino (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Modena (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Modena (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Modena (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Modena (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Modena (W) со счетом 25-20
Сет 3. Команда Modena (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Modena (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Altino (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Altino (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Altino (W) со счетом 23-25
Сет 4. Команда Modena (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Modena (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Altino (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Altino (W) первая набрала 20 очков
