Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal A2 : ВК Оэйраш — Лиссабон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча ВК Оэйраш — Лиссабон

Команда ВК Оэйраш в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды ВК Оэйраш, в том матче победу одержали хозяева.