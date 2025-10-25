25.10.2025
Смотреть онлайн Калдас - Руинас 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal A2: Калдас — Руинас . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SC Калдас первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SC Калдас первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SC Калдас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SC Калдас первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SC Калдас со счетом 25-20
Сет 2. Команда SC Калдас первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SC Калдас первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SC Калдас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SC Калдас первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда SC Калдас со счетом 25-15
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда SC Калдас первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда SC Калдас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SC Калдас первая набрала 20 очков
Тайм-аут
