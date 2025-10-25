Сет 3 выиграла команда CV Aguere (W) со счетом 25-27

Сет 2 выиграла команда CD Voleibol Guia (W) со счетом 26-24

Сет 1 выиграла команда CD Voleibol Guia (W) со счетом 27-25

Превью матча CD Voleibol Guia (W) — CV Aguere (W)

Команда CD Voleibol Guia (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда CV Aguere (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.