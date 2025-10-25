Смотреть онлайн CD Voleibol Guia (W) - CV Aguere (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: CD Voleibol Guia (W) — CV Aguere (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
27:25 26:24 25:27 25:16
Превью матча CD Voleibol Guia (W) — CV Aguere (W)
Команда CD Voleibol Guia (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда CV Aguere (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.