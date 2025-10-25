25.10.2025
Смотреть онлайн CV Sant Joan (W) - CDU Atarfe (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: CV Sant Joan (W) — CDU Atarfe (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
25:23 27:25 25:18
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CDU Atarfe (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CDU Atarfe (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CDU Atarfe (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CDU Atarfe (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CV Sant Joan (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда CV Sant Joan (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CV Sant Joan (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Sant Joan (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Sant Joan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CV Sant Joan (W) со счетом 27-25
Сет 3. Команда CDU Atarfe (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CV Sant Joan (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CV Sant Joan (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CV Sant Joan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
