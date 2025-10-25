25.10.2025
Смотреть онлайн ГК Эшмориш - Вилаконденсе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal A2: ГК Эшмориш — Вилаконденсе . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Portugal A2
Завершен
26:24 25:21 21:25 24:20
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ГК Эшмориш первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ГК Эшмориш первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вилаконденсе первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Вилаконденсе первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ГК Эшмориш со счетом 26-24
Сет 2. Команда ГК Эшмориш первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Вилаконденсе первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вилаконденсе первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГК Эшмориш первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ГК Эшмориш со счетом 25-21
Сет 3. Команда Вилаконденсе первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Вилаконденсе первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вилаконденсе первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вилаконденсе первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Вилаконденсе со счетом 21-25
Сет 4. Команда ГК Эшмориш первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда ГК Эшмориш первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ГК Эшмориш первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда ГК Эшмориш первая набрала 20 очков
Тайм-аут
