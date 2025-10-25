25.10.2025
Смотреть онлайн Oslo Volley - Uisi 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия - 1-й дивизион: Oslo Volley — Uisi . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
Норвегия - 1-й дивизион
Завершен
25:11 21:25 25:27 25:19 14:8
25:11 21:25 25:27 25:19 14:8
3 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Oslo Volley со счетом 25-11
Тайм-аут
Сет 2. Команда Uisi первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Uisi первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Uisi первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Uisi со счетом 21-25
Сет 3. Команда Uisi первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Uisi первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Uisi со счетом 25-27
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Oslo Volley со счетом 25-19
Сет 5. Команда Oslo Volley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Oslo Volley первая набрала 10 очков
Превью матча Oslo Volley — Uisi
Комментарии к матчу