25.10.2025
Смотреть онлайн Ос Белененсиш (Ж) - CN Ginastica Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии - Женщины: Ос Белененсиш (Ж) — CN Ginastica Women . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Португалии - Женщины
Завершен
25:19 25:16 24:21
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ос Белененсиш (Ж) со счетом 25-19
Сет 2. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ос Белененсиш (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ос Белененсиш (Ж) со счетом 25-16
Сет 3. Команда CN Ginastica Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CN Ginastica Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CN Ginastica Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда CN Ginastica Women первая набрала 20 очков
