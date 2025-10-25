Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Maccabi Ashdod (W) - Маккаби Хадера (жен) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильИзраильская Премьер-лига - Женщины: Maccabi Ashdod (W)Маккаби Хадера (жен), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Израильская Премьер-лига - Женщины
Maccabi Ashdod (W)
Завершен
25:22 20:25 25:22 25:23
3 : 1
25 октября 2025
Маккаби Хадера (жен)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Maccabi Ashdod (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Maccabi Hadera Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Maccabi Ashdod (W) со счетом 25-22
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Maccabi Ashdod (W) — Маккаби Хадера (жен)

Игры 2 тур
25.10
Maccabi Ashdod (W) Maccabi Ashdod (W) Маккаби Хадера (жен) Маккаби Хадера (жен)
3
1
25
22
20
25
25
22
25
23
Завершен
24.10
Ramat Aviv (W) Ramat Aviv (W) Hapoel Kfar Saba (W) Hapoel Kfar Saba (W)
0
3
18
25
16
25
16
25
Завершен
24.10
Raanana (W) Raanana (W) Maccabi Tel Aviv (W) Maccabi Tel Aviv (W)
3
0
25
11
25
18
25
13
Завершен
Комментарии к матчу
