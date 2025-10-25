25.10.2025
Смотреть онлайн Maccabi Ashdod (W) - Маккаби Хадера (жен) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Израильская Премьер-лига - Женщины: Maccabi Ashdod (W) — Маккаби Хадера (жен), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Израильская Премьер-лига - Женщины
Завершен
25:22 20:25 25:22 25:23
25:22 20:25 25:22 25:23
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Maccabi Ashdod (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Maccabi Hadera Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Maccabi Hadera Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Maccabi Ashdod (W) со счетом 25-22
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Maccabi Ashdod (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Maccabi Ashdod (W) — Маккаби Хадера (жен)
Комментарии к матчу