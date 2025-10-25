25.10.2025
Смотреть онлайн Петроджет - Аль-Тайаран 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египетская лига: Петроджет — Аль-Тайаран . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Египетская лига
Завершен
25:20 25:22 23:25 27:25
25:20 25:22 23:25 27:25
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Петроджет первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Петроджет первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Петроджет первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Петроджет первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Петроджет со счетом 25-20
Сет 2. Команда Аль-Тайаран первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Аль-Тайаран первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Аль-Тайаран первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аль-Тайаран первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Петроджет со счетом 25-22
Сет 3. Команда Аль-Тайаран первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Аль-Тайаран первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Аль-Тайаран первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Аль-Тайаран первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Аль-Тайаран со счетом 23-25
Сет 4. Команда Аль-Тайаран первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Аль-Тайаран первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Петроджет первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Петроджет первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Петроджет — Аль-Тайаран
Комментарии к матчу