25.10.2025
Смотреть онлайн Эль Шамс - Эль-Минья 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египетская лига: Эль Шамс — Эль-Минья . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Эль Шамс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Эль Шамс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Эль Шамс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Эль Шамс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Эль Шамс со счетом 25-19
Сет 2. Команда Эль Шамс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Эль Шамс первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Эль Шамс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эль Шамс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Эль Шамс со счетом 25-18
Сет 3. Команда Эль Шамс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Эль Шамс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Эль Шамс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Эль Шамс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
