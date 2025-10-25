Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Истерн Кампани - Тала Аль Гаиш 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египетская лига: Истерн КампаниТала Аль Гаиш . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:33 по московскому времени .

МСК
Египетская лига
Истерн Кампани
Завершен
25:23 25:20 21:25 24:20
3 : 1
25 октября 2025
Тала Аль Гаиш
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Истерн Кампани первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Истерн Кампани первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Истерн Кампани первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Тала Аль Гаиш первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Истерн Кампани со счетом 25-23
Сет 2. Команда Тала Аль Гаиш первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Истерн Кампани первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Истерн Кампани первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Истерн Кампани первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Истерн Кампани со счетом 25-20
Сет 3. Команда Тала Аль Гаиш первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Тала Аль Гаиш первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тала Аль Гаиш первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Истерн Кампани первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Тала Аль Гаиш со счетом 21-25
Сет 4. Команда Истерн Кампани первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Истерн Кампани первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Истерн Кампани первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Истерн Кампани первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Истерн Кампани — Тала Аль Гаиш

