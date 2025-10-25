25.10.2025
Смотреть онлайн Al Oboor - Аль-Зохур 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египетская лига: Al Oboor — Аль-Зохур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Аль-Зохур первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аль-Зохур первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Аль-Зохур первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аль-Зохур первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Аль-Зохур со счетом 17-25
Сет 2. Команда Аль-Зохур первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Аль-Зохур первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Аль-Зохур первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аль-Зохур первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Аль-Зохур со счетом 19-25
Сет 3. Команда Al Oboor первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Аль-Зохур первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Аль-Зохур первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Al Oboor первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Al Oboor со счетом 25-22
Сет 4. Команда Аль-Зохур первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Аль-Зохур первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Аль-Зохур первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Аль-Зохур первая набрала 20 очков
Превью матча Al Oboor — Аль-Зохур
Комментарии к матчу